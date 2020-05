Fundação Cultural inicia programa Biblioteca Delivery em Paranavaí

Empreste um livro para ler sem sair de casa! Este é o slogan da Biblioteca Delivery, um programa iniciado esta semana pela Fundação Cultural de Paranavaí. A ideia do programa de incentivo à leitura é fazer o empréstimo de livros que fazem parte do acervo das bibliotecas do município, sem que haja o atendimento presencial ao público.

“O atendimento remoto faz parte das medidas de prevenção ao Covid-19 em Paranavaí. Por isso, o atendimento não está sendo realizado nos prédios das bibliotecas do município. Quem tiver interesse de pôr e leitura em dia, sejam adultos ou crianças, ou até mesmo começar a desenvolver o hábito de ler, pode emprestar um livro sem sair de casa. A Fundação Cultural levará e buscará os livros na casa do leitor”, explica o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Os pedidos dos livros podem ser feitos exclusivamente através do Formulário on-line disponível no link https://forms.gle/e1EvsWpNwtg7Fzfu5 e nas redes sociais da Fundação Cultural. Ao abrir o formulário, o leitor terá a acesso a uma lista de obras disponíveis para empréstimo naquela semana. A cada semana, a lista sofrerá alterações.

Após o preenchimento do Formulário, semanalmente a Fundação Cultural coletará os pedidos e providenciará as entregas que, a princípio, acontecerão sempre às quartas-feiras.

Confira outras informações importantes sobre o programa Biblioteca Delivery:

- As solicitações de empréstimos de livros poderão ser feitas através do Formulário on-line toda semana, de quinta a segunda-feira;

- Nas terças-feiras o Formulário estará fechado para que a Fundação Cultural faça a coleta das solicitações;

- As entregas e buscas ocorrerão às quartas-feiras, no endereço do leitor indicado no Formulário;

- Qualquer leitor (tendo carteirinha ou não das Bibliotecas Municipais) poderá solicitar um livro para ler;

- A cada semana a lista de livros disponíveis será renovada no Formulário;

- Cada leitor pode solicitar apenas um livro por vez. As demandas serão atendidas de acordo com a ordem de chegada das solicitações;

- O prazo de empréstimo é de 14 dias;

- Caso a demanda seja grande e a Fundação não consiga fazer todas as entregas e buscas no dia estabelecido, entrará em contato com o leitor avisando das medidas a serem adotadas;

- Outras informações podem ser solicitadas através dos telefones 3902-1128 ou 99124-1226, preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí