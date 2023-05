Fundação Cultural se prepara para receber recursos referentes à Lei Paulo Gustavo

No último dia 5 de maio, a equipe da Fundação Cultural de Paranavaí fez uma imersão de estudos e planejamento para a implementação da Lei Complementar nº 195 (de 8 de julho de 2022) no município. A Lei denominada “Paulo Gustavo” dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. A equipe tem debatido o assunto e aguardava a regulamentação da Lei para concluir o planejamento junto ao setor e Conselho Municipal de Política Cultural.

“O Decreto nº 11.525 foi publicado no último dia 11 e a equipe da Fundação deve se reunir novamente esta semana para estudar o texto e fazer outras deliberações para a formulação no Plano de Trabalho. Também já programamos para o dia 23 uma reunião com o Conselho Municipal de Política Cultural para estudar o decreto e possibilidades das linhas de ação para a implementação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, que destinará um valor aproximado de R$ 776.672,05 ao município”, explicou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Também está sendo planejado para este mês de maio o processo de escuta com o setor cultural a respeito da implementação dos recursos da referida Lei em âmbito municipal. As oitivas com o setor cultural (agentes de cultura do município e interessados), ocorrerão em três formatos:

- Reunião no dia 25 de maio, às 19h30 – encontro presencial na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade

- Reunião no dia 31de maio, às 20h30 – online, via Meet (será disponibilizado um formulário de inscrição, para que os interessados recebam o link de acesso à sala)

- Consulta Pública via formulário online para coletar opiniões e manifestações para a aplicação da Lei Paulo Gustavo no município

Os convites para as escutas serão lançados em breve nas redes sociais da Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí