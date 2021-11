O município de Paranavaí, por meio das secretarias competentes por obras e serviços na cidade, está executando diversos serviços nesta semana. As secretarias de Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente e Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, estão espalhadas cumprindo seus cronogramas de serviços.

A Secretaria de Agricultura está trabalhando com diversas máquinas e diferentes estradas rurais. A maioria das equipes está concentrada em diversos trabalhos na Estrada do Pilão e na Estrada Campinas.



Giro da Pref desta semana tem diversas frentes de trabalho nas estradas rurais





A Secretaria de Infraestrutura tem equipes trabalhando com a limpeza de bocas de lobo no Jardim São Jorge, conserto de galerias no Distrito de Graciosa, patrolamento em ruas do Jardim Morumbi e reparos diversos na Rua Francisco Alves do Nascimento.

A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, está executando nesta semana a pintura mecanizada (sinalização horizontal) e pintura manual nas ruas Yoshinobo Sunahara, Luis Spigolon e Edson Martins.

A Secretaria de Meio Ambiente continua com seu cronograma de trabalho com equipes executando o serviço de roçada no Tiro de Guerra 05-010 e na Clínica da Mulher.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí