Giro da Pref desta semana tem pintura de faixas e readequação de estrada rural

O município de Paranavaí, por meio das secretarias competentes por obras e serviços na cidade, está executando diversos serviços nesta semana. As secretarias de Infraestrutura, Agricultura, Meio Ambiente e Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, estão espalhadas cumprindo seus cronogramas de serviços.

A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, executou nesta semana a pintura mecanizada (sinalização horizontal) e pintura manual nas ruas Guaporé, Amapá e Luis Zaros. Nos próximos dias os mesmos serviços serão executados nas ruas Luis Spigolon, Edson Martins e Antônio José da Silva.

A Secretaria de Meio Ambiente continua trabalhando com o serviço de limpeza da cidade, com equipes espalhadas pelos jardins Morumbi, Matarazzo e Coloninha do Jardim São Jorge. Há também equipes trabalhando com a roçada no Centro da Juventude, Restaurante Popular e Clínica da Mulher.

A Secretaria de Infraestrutura tem equipes trabalhando com a retirada de quebra-molas em alguns pontos da cidade, readequações de sarjeta, limpeza de bocas de lobo, concretando galerias de águas pluviais e limpeza e patrolamento de ruas no distrito de Sumaré.

A Secretaria de Agricultura está trabalhando com diversas máquinas e diferentes estradas rurais. A maioria das equipes está concentrada em diversos trabalhos na Estrada Cristo Rei, mas também há servidores na Estrada do Pilão.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí