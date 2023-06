GM inicia instalação de "botão do pânico" nas escolas municipais e CMEIs de Paranavaí

A Guarda Municipal iniciou na última semana os treinamentos e a instalação de um programa intitulado “botão do pânico” em todas as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Paranavaí. A ferramenta foi criada por um dos Guardas Municipais e vai funcionar conectada com a CECOM (Central de Comunicação) para o gerenciamento e atendimento imediato de situações de alto risco nas instituições escolares.

“Com os acontecimentos de ataques a escolas registrados no Brasil no início deste ano, as forças de segurança se despertaram para a necessidade de um planejamento estratégico maior de prevenção e rápida mobilização para contenção de riscos. Em Paranavaí, desde que a Guarda Municipal foi implantada, nosso foco sempre foi a defesa do patrimônio e da vida, especialmente nas escolas e creches, que hoje são os locais com maior concentração de pessoas e pessoas mais vulneráveis – mulheres e crianças. A GM de Paranavaí sempre deu atenção especial às instituições escolares e, agora, estamos implantando mais uma ferramenta estratégica para ações rápidas e efetivas em casos de emergência”, explicou o diretor da Guarda Municipal, GM Jasper.

O “botão do pânico” foi uma ferramenta desenvolvida pelo GM Tavares, de Paranavaí, com uma funcionalidade simples e ao mesmo tempo bastante completa. “Ele (o botão) é um módulo que funciona dentro de um aplicativo já existente na plataforma Google Play. Nós criamos o módulo dentro deste aplicativo e, por ali, temos todo o sistema de funcionamento e informações necessárias para o ágil atendimento de situações de risco”, esclareceu o GM Tavares.

O aplicativo da plataforma Google Play, onde o módulo do botão do pânico está criado, é baixado e instalado em celulares de pessoas chave dentro das escolas municipais e CMEIs, como diretores, supervisores, orientadores e secretárias. “Em caso de invasão ou ataque eminente à instituição, basta que uma dessas pessoas acione o botão do pânico. No mesmo momento, um alarme é disparado na CECOM da GM, já com as informações básicas de quem acionou o botão, em qual escola ou creche. A equipe da CECOM então tem um minuto para comunicar com todas as equipes de serviço para o atendimento imediato da ocorrência. O alarme também é disparado em todos os outros celulares da mesma instituição cadastrados com o botão do pânico, para que as primeiras ações de prevenção já possam ser tomadas no sentido de proteger os alunos e os funcionários”, enfatiza Tavares.

Segundo a secretária de Educação do município, Adélia Paixão, “no mês de abril nós estávamos pesquisando sistemas para licitar um serviço semelhante para as nossas escolas e CMEIs. Foi quando a Guarda Municipal veio nos apresentar essa ferramenta, que é bem mais completa do que as que tínhamos encontrado. Além disso, o botão do pânico desenvolvido pelo GM Tavares é personalizado para cada escola e totalmente gratuito para o município. Nossas equipes técnicas das escolas têm recebido com bastante contentamento a implantação desta ferramenta. É uma sensação maior de segurança para todos”, elogiou.

Além da implantação do botão do pânico em todas escolas municipais e CMEIs, a Guarda Municipal está aproveitando as visitas técnicas para fazer uma avaliação predial com levantamento do número de salas, portas, janelas, corredores, saídas, entradas, número de alunos e professores, etc, levantando os pontos fortes e pontos frágeis de cada instituição, repassando informações e dicas de segurança para as equipes no enfrentamento da violência e situações de risco nas escolas e creches.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí