Governo ajuda 114 famílias de Paranavaí a comprar apartamentos em novo residencial

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quarta-feira (20/4) o Residencial Terra de Santa Cruz, conjunto com 160 apartamentos em Paranavaí. O projeto contou com a participação do Governo do Estado, que realizou o repasse de R$ 1,7 milhão em subsídios a 114 famílias que residirão nas novas moradias.

O aporte, de R$ 15 mil por imóvel, foi utilizado para abatimento do valor de entrada dos financiamentos a serem pagos pelas famílias beneficiadas à Caixa Econômica. O montante permitiu uma redução expressiva no valor inicialmente pago, que é um dos principais fatores que travam a aquisição de uma casa própria pela população.

A concessão de subsídios estaduais em imóveis financiados pelo governo federal é uma iniciativa criada pela gestão estadual no âmbito do programa Casa Fácil, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Paraná. “Este é o maior programa habitacional do Brasil, que criamos para realizar o sonho da casa própria das famílias paranaenses”, disse Ratinho Junior.

“Os empreendimentos estão sendo construídos em diversas cidades paranaenses, com 30 mil famílias beneficiadas pelo subsídio de entrada. O Governo do Estado está investindo meio bilhão de reais para que as pessoas tenham a oportunidade de começar uma vida nova em seu próprio lar”, afirmou o governador. “Paranavaí, que é um polo do Noroeste e uma das cidades que mais crescem no Estado, também recebe as moradias”.

Além do valor de entrada, os compradores também recebem descontos do programa Casa Verde e Amarela, que variam conforme a renda familiar. Isso reduz ainda mais o custo do financiamento, a ser quitado em até 360 meses.

“Este é o primeiro empreendimento que o Governo entrega oficialmente às famílias que foram beneficiadas pelo valor de entrada do Casa Fácil”, afirmou o presidente da Cohapar, Jorge Lange. “O programa tem alavancado o ramo da construção civil, gerado empregos por todo o Estado e também realiza o sonho da moradia”.

O recurso foi concedido a famílias com renda mensal de até três salários mínimos e que não possuíam casa própria, mediante análise de crédito da Caixa e avaliação da Cohapar a partir da base de pessoas inscritas no cadastro de pretendentes da companhia. Todo o processo, desde a etapa de adesão dos interessados à aprovação do financiamento pelo banco, ocorreu de forma digital.

Terra de Santa Cruz – Os apartamentos do Terra de Santa Cruz possuem planta padrão de 45,73 metros quadrados com dois dormitórios, sacada e vaga de garagem individual. Eles estão divididos em torres de quatro andares, além de áreas de uso comum equipadas com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

O prefeito Caíque Rossato explicou que o condomínio foi construído em uma área nobre da cidade, no Jardim Oásis, próximo a vários serviços públicos e do futuro Centro Cívico de Paranavaí.

“Moradias populares são muitas vezes construídas em locais afastados, tanto do trabalho da pessoa como de estruturas de equipamentos públicos. Aqui foi justamente o contrário, é um bairro consolidado e que está em franco crescimento”, disse. “A falta de moradia é um grande problema das cidades, e esse programa do Governo do Estado vem para solucionar essa questão”.

Entre os novos moradores está a salgadeira Neusa dos Santos, de 56 anos, que vai dividir o apartamento com o filho Danilo, de 21 anos. “Estou muito feliz por poder comprar a minha casa depois de morar a vida inteira de aluguel. Recebi o subsídio de R$ 15 mil, que foi uma glória na minha vida, porque nunca tive uma casa própria”, afirmou. “É uma casa dos sonhos mesmo, aconchegante. A gente chega em uma idade em que quer sossego e uma vida mais saudável, o que vai ser possível aqui”.

A auxiliar de cartório Beatriz Rossato, de 21 anos, viu a oportunidade de começar a vida adulta com seu próprio apartamento. “Faz um tempo que junto dinheiro para isso e hoje estou conseguindo realizar esse sonho de morar em um local com essa estrutura. O subsídio do Governo do Estado foi o grande diferencial para essa conquista”, afirmou.

Balanço – Desde o lançamento da modalidade, em 2021, o Governo do Estado já liberou cerca de R$ 234 milhões em parceria com a iniciativa privada, por meio de um chamamento público aberto às construtoras interessadas. Em Paranavaí, além do empreendimento entregue, o benefício também está disponível para casas que estão sendo construídas em um loteamento chamado Novo Parque dos Ipês, que continua com inscrições abertas.

Outra frente de atuação do programa tem sido gerida através de parcerias com as prefeituras, que podem apresentar áreas disponíveis em seus municípios para a construção de empreendimentos como contrapartida à viabilização de novos investimentos nas localidades. Nesta linha, 3.187 subsídios foram liberados até o momento, que somam mais R$ 47,8 milhões de investimentos estaduais.

Com um orçamento de R$ 450 milhões do tesouro estadual, a meta traçada pela Cohapar é chegar ao final de 2022 com 30 mil famílias beneficiadas com subsídios habitacionais por meio do Casa Fácil. Além do impacto direto ao público atendido, a estimativa da empresa é de que quase 100 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na indústria da construção civil durante as obras.

Presenças – Participaram da solenidade o chefe de gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; os deputados estaduais Márcio Nunes, Tião Medeiros, Luís Claudio Romanelli e Soldado Adriano José; e o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi.

