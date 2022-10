Grupo Apra é homenageado pelo Legislativo Paranavaiense

Na última segunda-feira (17/10), o Grupo de Apoio à Posse Responsável de Animais (APRA) recebeu a Moção de Aplauso n.º 053/2022, de autoria dos vereadores Fernanda Zanatta, Luís Paulo Hurtado, Leônidas Fávero Neto e Maria Clara Gomes, em razão do empenho no desenvolvimento de ações que visam ao bem-estar dos animais abandonados nas ruas de Paranavaí.

“Vocês são extremamente merecedores desta homenagem, porque não recebem um real. O pedido vai para o coração das pessoas, que vocês tentam tocar, para que possam ajudar um pouquinho que seja. Saibam que vocês fazem muita diferença, são um exemplo, muito obrigada por todo trabalho prestado”, destacou Zanatta.

A vereadora também discursou sobre a importância das políticas públicas voltadas aos animais. “Temos um avanço muito grande na causa animal em todo o Brasil. Hoje em dia existem leis, e que precisam ser cumpridas. Atuando no Legislativo, esta tem sido a minha bandeira, o meu pedido. No município, temos agora portas abertas e conseguimos que as pessoas conhecessem mais do assunto. Por este motivo, estou aqui por aqueles que não têm voz e vez”, discursou.

Fundado em 2013, por voluntários, o APRA já realizou cerca de 1.700 doações e aproximadamente 1.400 castrações. Por mês, em média, 400 animais são atendidos.

Todo o trabalho é realizado por meio de doações, colaborações e a realização de eventos beneficentes, como: shows de prêmios, bazares de usados, ação entre amigos, entre outros, no intuito de arrecadar dinheiro para a compra de rações, medicamentos, abrigos e até tratamentos clínicos veterinários para ajudar as famílias que têm animais, mas não possuem condições de cuidar.

Após receberem a honraria, a segunda secretária, Regina Cachuba, falou em nome do grupo. “O nosso trabalho também acaba se estendendo a muitas famílias, muitas vezes, carentes, com todo tipo de necessidade. O APRA não está atendendo apenas animais, atende pessoas. [...] O que importa é a luta pela causa e saber que têm pessoas olhando e reconhecendo este trabalho. Eu tenho muita fé que a médio prazo, nós consigamos fazer de Paranavaí um exemplo na causa animal, sem animais abandonados na rua. Muito obrigada pela homenagem, podem contar conosco naquilo que precisarem, da mesma forma como esperamos de vocês”, disse.

O APRA também realiza constantemente feiras de adoção, com o propósito de encaminhar filhotes e adultos para que sejam acolhidos em novos lares.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí