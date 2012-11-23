Guarda Civil Municipal de Paranavaí realiza treinamento para aperfeiçoamento do efetivo

A Guarda Civil Municipal de Paranavaí (GCM) realizou, nesta quinta-feira, 30 de julho, mais uma etapa do Estágio de Qualificação Profissional (EQP) em Armamento e Tiro. O objetivo da instrução foi capacitar os agentes para a prestação de um serviço mais eficiente e seguro à população.

Durante o treinamento, os guardas municipais aperfeiçoaram técnicas e procedimentos operacionais relacionados à abordagem policial, ao manuseio seguro de armas de fogo e calibres utilizados pela corporação. O estágio também serviu para padronizar as técnicas operacionais, garantindo que os agentes atuem de acordo com os protocolos estabelecidos.

Para o comandante da Guarda Civil Municipal de Paranavaí, Vagner Quirino, a qualificação permanente é essencial para garantir que os agentes estejam preparados para diferentes situações do cotidiano.

“A capacitação é fundamental para manter nossos profissionais preparados, seguros e atualizados. Quanto maior o nível de treinamento, mais qualificada e responsável será a atuação dos agentes durante as ocorrências”, destacou Quirino.

O secretário de Segurança e Trânsito de Paranavaí, Ademir Giandotti, também ressaltou a importância da formação continuada dos servidores.

“Investir na capacitação dos agentes é investir diretamente na segurança da população. O treinamento permite aperfeiçoar procedimentos, fortalecer a atuação da Guarda Civil Municipal e garantir que os profissionais estejam cada vez mais preparados para prestar um serviço de qualidade à comunidade”, afirmou Giandotti.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí