Guarda Municipal alerta: deixar animais soltos em via pública é crime

Nas últimas semanas, a Guarda Municipal de Paranavaí tem atendido constantes denúncias de animais de grande porte, como cavalos e bois, soltos em via pública e dificultando o trânsito. Por isso, a GM faz um alerta: deixar animais soltos em via pública é crime de omissão de cautela e os proprietários podem ser responsabilizados com multas altas.

“Nesta sexta-feira, dia 29, a GM atendeu uma denúncia de animais soltos na Rua Conde Francisco Matarazzo (Jardim São Jorge). No local, foi constatado que havia 26 bovinos na via pública sendo pastoreados por um menor de 16 anos. O gado era do pai. O proprietário se apresentou no local e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) e ele ainda foi notificado pela Vigilância em Saúde. A multa, neste caso, pode variar de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

O secretário lembra ainda sobre os perigos de se ter animais soltos em via pública. “Os animais têm reações imprevisíveis e a presença deles na pista pode causar acidentes graves. Vale ressaltar que, em caso de acidentes com animais, o proprietário é o responsável por ressarcir os danos materiais dos veículos envolvidos e pode responder ainda por crimes graves em caso de haver vítimas”, frisa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí