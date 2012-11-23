Guarda Municipal completa 10 anos com investimentos em estrutura e tecnologia

A Guarda Civil Municipal de Paranavaí comemorou 10 anos de atuação nesta quinta-feira (12), em solenidade realizada no Centro de Eventos. A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes das forças de segurança e convidados.

Durante o evento, foram entregues 30 pistolas Taurus TS9 calibre 9mm, quatro carabinas Taurus CTT calibre .40 e quatro fuzis Taurus T4 calibre 5.56. O investimento faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da segurança pública no município e ao fortalecimento da estrutura operacional da corporação.

Além dos novos armamentos e munições entregues durante a solenidade, o município já implantou totens de segurança em pontos estratégicos da cidade e colocou em funcionamento a central de videomonitoramento, ampliando a capacidade de prevenção e resposta da Guarda Municipal.

Criada oficialmente em 4 de fevereiro de 2016, na gestão do ex-prefeito Rogério Lorenzetti, a Guarda Municipal iniciou suas atividades após período de formação realizado no 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí. Ao longo da última década, a corporação ampliou sua atuação, passando do patrulhamento de prédios públicos para o atendimento direto à população, apoio às demais forças de segurança e ações preventivas nos bairros.

A cerimônia contou com composição de frente de honra formada por autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes das forças de segurança pública da cidade e da região. Também participaram guardas municipais de Maringá, Sarandi e Londrina.

PRONUNCIAMENTOS - Durante o evento, diversas autoridades usaram da palavra e destacaram a importância da Guarda Municipal para o desenvolvimento e a segurança de Paranavaí.

O prefeito Mauricio Gehlen ressaltou o orgulho pela trajetória da corporação e agradeceu o trabalho desempenhado pelos agentes. “Hoje estamos aqui para comemorar 10 anos da Guarda Municipal. É uma história construída a muitas mãos. Tenho orgulho de estar à frente do município e contar com vocês cuidando da nossa população todos os dias”, disse.

Ele também afirmou que a administração trabalha para ampliar o efetivo. “Temos o compromisso de colocar mais guardas nas ruas, inclusive mulheres, para fortalecer o atendimento às vítimas de violência doméstica”, completou.

O ex-prefeito Rogério Lorenzetti relembrou o processo de implantação da Guarda Municipal, iniciado ainda em sua gestão com a realização do concurso público entre 2013 e 2014, seguido pela formação dos agentes em 2015 e a efetiva implantação da corporação em 2016. “Foi uma decisão difícil, tomada no último ano de gestão, com muitos riscos. Mas não podíamos perder todo o trabalho já realizado na convocação e no treinamento dos guardas. A guarda nasceu de uma necessidade da cidade e ajudou Paranavaí a crescer com estrutura e segurança”, afirmou.

O comandante da Guarda Municipal, Vagner Quirino, relembrou a criação da corporação e reconheceu o apoio das gestões anteriores. “A guarda foi efetivada no município na gestão do ex-prefeito Rogério Lorenzetti, que teve atitude para instituí-la na cidade. Na gestão do ex-prefeito Kiq evoluímos ainda mais, com aquisição de veículos e armamentos. Já na atual gestão, o município investe fortemente em segurança e tecnologia”, enfatizou.

Na mesma linha de raciocínio de Quirino, o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr., destacou a continuidade administrativa. “A gestão do Rogério Lorenzetti teve um ato importante ao instituir a guarda. Depois, a administração do Kiq fortaleceu a estrutura e agora o prefeito Mauricio amplia os investimentos com tecnologia, equipamentos e integração das forças de segurança”, comentou.

A juíza titular da 2ª Vara Cível, Maria de Lourdes Araújo, enfatizou a importância da capacitação. “Sempre defendi que a Guarda Municipal precisa estar equipada no aspecto físico e também humano. Grandes responsabilidades exigem preparo e sensibilidade. Comemorar 10 anos é reafirmar a importância de uma guarda cada vez mais preparada e humanizada”, declarou.

O deputado estadual Leônidas Fávero falou sobre a importância do fortalecimento da corporação. “É obrigação do poder público defender esses homens e mulheres que nos defendem todos os dias. A integração da Guarda com as demais forças de segurança traz mais tranquilidade para a população”, ressaltou.

Representando o Legislativo, o vereador Sampaio comentou sobre a presença da Guarda nos bairros. “Hoje falo como morador da cidade. A guarda está presente nos bairros, com rondas e atendimento. Investir em segurança é investir em qualidade de vida. A população sente a diferença”, finalizou.

PRESENÇAS - Além das autoridades que se pronunciaram, também estiveram presentes os vereadores professora Cida Gonçalves, professor Utrila, Roberto Marrique, Maria Clara, Waldur Trentini e Rauny Aguiar; os secretários municipais Tarcísio Barbosa, Rafael Cargnin, Letícia Leziane e Kaká Scarabelli; o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente; o ex-vereador de Paranavaí e representante do deputado estadual Soldado Adriano José, Lucas Barone; o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial, Marcelo Luiz Trevizan; o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Radamés Vinha; o diretor da Polícia Penal de Paranavaí, Clébio Giroldo; o chefe da Polícia Científica de Paranavaí, Giovanne Goraiebe; o comandante do Corpo de Bombeiros, major Jardel; o diretor do Cense Paranavaí, Fábio Ricardo Romanholi; o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Paranavaí, Renato Kennedy.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí