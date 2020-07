Guarda Municipal de Arapongas ministra treinamento para guardas de Paranavaí Assessoria

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA), por meio do Centro de Formação e Instrução, ministrou nos dias 20, 21 e 22 de julho um treinamento aos Guardas Municipais de Paranavaí. Referência no Estado do Paraná, a GMA apresentou disciplinas e formas de execução de tarefas em diversas situações.

Segundo o secretário de Segurança de Arapongas, Paulo Argati, com a aplicação de disciplinas variadas, o objetivo é de credenciar os operadores na utilização de espingarda calibre 12 e entre outros. “As disciplinas foram voltadas ao uso diferenciado da força, técnicas e tecnologias menos letais, abordagem policial, Atendimento pré-hospitalar (APH) e balística, defesa pessoal, armamento e tiro. A GM de Paranavaí também tem a intenção de iniciar um trabalho operacional em sua cidade, baseando-se no trabalho que o GAT executa em Arapongas”, afirma.

Para o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito de Paranavaí, Jeferson Cattelan, a troca de experiência com instituições de outras cidades visa fortalecer e qualificar o serviço prestado pela GM. “É muito importante a constante qualificação e a troca de experiência com colegas de profissão de outros municípios, ainda mais aqueles que sabemos que executam um serviço de altíssimo nível. A GM de Arapongas é referência, por isso, acreditamos que esses momentos tenham sido de grande valia para os nossos guardas e estaremos buscando novos treinamentos para o efetivo”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí