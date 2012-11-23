Guarda Municipal de Paranavaí recebe novos equipamentos em parceria com Londrina

A diretoria da Guarda Municipal de Paranavaí, acompanhada pelo secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr., esteve em Londrina na sexta-feira (5/12) para receber 12 escudos antitumulto doados pela Prefeitura de Londrina. A entrega foi realizada na base da Guarda Municipal Londrinense.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Londrina, Tiago Amaral, e do secretário municipal de Segurança de Londrina, Felipe Juliani. Durante a entrega, o prefeito destacou a importância da cooperação entre os municípios. “Agora os escudos irão fortalecer uma outra instituição de segurança pública. É a parceria entre as forças de segurança para tornar o Paraná um estado forte e seguro”, afirmou.

Segundo o secretário Ademir Giandotti Jr., os escudos vão ampliar as condições de trabalho da corporação e fortalecer a atuação preventiva. “Essa parceria reafirma o compromisso de manter nossa cidade protegida e dar à Guarda Municipal as condições necessárias para atuar com segurança. Os escudos que recebemos serão especialmente úteis no apoio a grandes eventos e em situações que exigem maior controle”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí