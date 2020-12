Guarda Municipal intensifica patrulhamento nos distritos e áreas rurais de Paranavaí

A Guarda Municipal de Paranavaí vem intensificando os patrulhamentos diários nos distritos e nas áreas rurais do município. Além da presença ostensiva das equipes com viaturas, os agentes de segurança interagem com os moradores dos distritos e moradores das áreas rurais.

“É uma maneira de estreitar os laços e fortalecer os vínculos da Guarda Municipal com a comunidade. Nessas conversas, tem sido possível reforçar a importância do repasse de informações ou até mesmo denúncias anônimas sobre situações de atitudes e movimentações suspeitas nessas regiões”, explica do secretário interino de Segurança e Trânsito, Marcelo Gomes de Souza.

A Guarda Municipal de Paranavaí atende pelo telefone 153. O serviço funciona 24 horas por dia, ininterruptamente, e a ligação é gratuita de qualquer telefone.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí