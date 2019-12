O Parque Municipal Prefeito Antônio José Messias (Bosque da Vila Operária) vai passar a contar com segurança da Guarda Municipal a partir da próxima semana. Depois de revitalizar a casa na entrada e o interior do bosque, agora a população terá mais tranquilidade para frequentar o espaço.

A casa, com banheiros e área de descanso, será ocupada pela Guarda Municipal e também poderá ser utilizada pela população. “Com a casa na entrada do Bosque, em frente a um playground, o bosque em reforma e a presença da Guarda Municipal, as famílias vão poder aproveitar o verde, a sombra, passar um tempo com as crianças, sabendo que têm a estrutura de banheiros disponível, mesas, bancos para sentar”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ramiro Kulevicz.

Os horários de funcionamento normais do Bosque serão de 2ª a 6ª das 8h às 17h30, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 18h. Os horários com a Guarda Municipal serão de 2ª a 6ª das 9h às 11h30 e das 14h às 16h, e aos sábados e domingos das 9h às 17h. Fora desses horários os portões serão fechados, ficando proibida a permanência no interior do Bosque.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí