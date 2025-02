Guias de pagamento do IPTU e da Coleta de Lixo já estão disponíveis no site da Prefeitura

A Diretoria de Receitas da Secretaria de Fazenda de Paranavaí disponibilizou, nesta quarta-feira (12/2), as guias de pagamento do IPTU e da Coleta de Lixo 2025 no site paranavai.atende.net



Para acessar os documentos on-line, basta entrar no Portal do Cidadão e clicar na seção “Emissão de Guias de Coleta de Lixo e IPTU”, disponível em https://paranavai.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-iptu

Para obter as guias, é necessário inserir o CPF do proprietário ou o número de cadastro imobiliário. O envio dos carnês físicos começará até o final deste mês.

Os contribuintes podem obter até 13% de desconto no pagamento dos dois boletos se quitarem até 11 de abril de 2025. Confira as condições:

PAGAMENTO EM COTA ÚNICA COM DESCONTO

- IPTU: 10% de desconto para pagamento até 11/04/2025.

- Taxa de Coleta de Lixo: 3% de desconto para pagamento até 11/04/2025.

PAGAMENTO PARCELADO (SEM DESCONTO)

- IPTU e Coleta de Lixo: 1ª parcela com vencimento em 11/04/2025.

COTA ÚNICA SEM DESCONTO

- IPTU e Coleta de Lixo: vencimento em 11/05/2025.

O secretário de Fazenda, Rafael Cargnin, alerta os contribuintes para que fiquem atentos aos prazos e evitem transtornos com juros e multas.



Mudança para 2026 - A Secretaria de Fazenda informou que, a partir de 2026, os carnês físicos não serão mais enviados. O acesso às guias será feito exclusivamente pelo site.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí