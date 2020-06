Igrejas e templos religiosos só devem reabrir após publicação de Decreto com data definida pelo COE

A Vigilância em Saúde iniciou esta semana uma série de visitas técnicas de vistoria em igrejas e templos religiosos de Paranavaí. A vistoria é quesito obrigatório para que as atividades religiosas presenciais possam ser retomadas. Porém, mesmo passando pelas vistorias obrigatórias, as igrejas e templos religiosos ainda devem aguardar a publicação de um Decreto que vai indicar a data permitida para o retorno das atividades. Esta data será definida pelo COE (Comitê de Operação Emergencial) de Paranavaí nas próximas reuniões.

“Na semana passada, o município publicou a Portaria Municipal nº 421/2020 convidando as entidades religiosas a manifestarem interesse para a reabertura de templos e igrejas. Mais de 120 entidades se cadastraram até a data limite (31 de maio) para receber a vistoria obrigatória. Nossa equipe da Vigilância está fazendo as visitas para as vistorias de acordo com a ordem de recebimento dos cadastros. Mas é muito importante deixar dois pontos claros: primeiro, que as entidades religiosas só podem retomar suas atividades depois de passarem pela vistoria obrigatória. E segundo, que mesmo quem já passou pela vistoria deve aguardar a publicação do Decreto com a indicação da data permitida para o retorno. Como o número de entidades é grande, antecipamos a realização das vistorias para que as entidades tenham chance de estar preparadas para o retorno das atividades na data que será definida pelo COE”, esclarece a diretora da Vigilância em Saúde de Paranavaí, Keila Stelato.

O COE de Paranavaí realiza duas reuniões semanais, sempre às segundas e quintasfeiras, para discutir as atualizações do município no combate ao Covid-19. Fazem parte do COE representantes do município (prefeito e secretários municipais), Santa Casa, OAB, Ministério Público Estadual, médicos, Conselho de Saúde, 14ª Regional de Saúde do Paraná, Câmara Municipal, Polícia Militar, Aciap e Micropar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí