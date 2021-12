O município de Paranavaí adotou como uma das políticas de segurança no trânsito a instalação de controladores de avanço de sinais (furões) em diversos locais da cidade. No total, são 10 aparelhos distribuídos pelas principais ruas e avenidas da cidade. Nesta terça-feira (21/12), o município conseguiu solucionar um caso de colisão traseira na Avenida Heitor de Alencar Furtado, graças as imagens captadas pelo equipamento.



Imagens de “furão” ajudam município a solucionar crime de trânsito





Conforme informações conseguidas pela Diretoria de Trânsito (Ditran), na madrugada do dia 18 de dezembro (sábado), por volta das 3h, houve um acidente de trânsito na Avenida Heitor de Alencar Furtado, no cruzamento com a Rua Josepha Fernandes Garcia.

As imagens do furão mostraram que o suspeito não prestou socorro à vítima. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 304, capítulo XIX, “deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública”. As penas são: detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não construir elemento de crime mais grave.

Com as imagens captadas, a Ditran conseguiu identificar a placa do veículo responsável por colidir com uma motocicleta. A Guarda Municipal foi até a casa do autor do incidente e confirmou com a pessoa que ele havia se envolvido em uma colisão e que o veículo estava danificado (avariado).

Com as informações confirmadas, o homem vai responder pelo crime de lesão corporal agravado pela omissão de socorro e deve se apresentar à Delegacia de Polícia nesta terça-feira. As duas vítimas tiveram apenas ferimentos leves e se encontram em situação estável.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí