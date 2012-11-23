Índice Firjan de Gestão Fiscal aponta Paranavaí com Gestão de Excelência

A nova edição do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) aponta que os municípios do Paraná encerraram 2024 com uma boa situação fiscal. O IFGF médio do estado alcançou 0,7910 ponto — 21,1% acima da média nacional (0,6531 ponto). Das cidades analisadas, 344 (93,5% do total) terminaram o ano com situação fiscal boa ou excelente. Apenas 23 municípios (6,3%) encerraram 2024 em situação difícil e apenas um, Campo Magro, apresentou quadro crítico. O Índice foi divulgado nesta quinta-feira (18/9) e apontou que Paranavaí está em uma situação fiscal de nível "excelente" com 0,8665 pontos.

Com base em dados declarados pelas prefeituras, o IFGF analisa as contas de 5.129 municípios brasileiros e é composto pelos indicadores de Autonomia, Gastos com Pessoal, Investimentos e Liquidez. Após a análise de cada um deles, a situação das cidades é considerada crítica (resultados inferiores a 0,4 ponto), em dificuldade (resultados entre 0,4 e 0,6 ponto), boa (resultados entre 0,6 e 0,8 ponto) ou de excelência (resultados superiores a 0,8 ponto). No Paraná, foram avaliadas as contas de 368 prefeituras, que representam 93,9% da população estadual.

Na análise por indicadores, os municípios paranaenses apresentaram bom desempenho em todos os resultados. O IFGF Autonomia registrou 0,6900 ponto, acima da média nacional (0,4403). Esse foi o indicador com desempenho mais baixo no estado. Já o IFGF Gastos com Pessoal alcançou 0,8702 ponto, revelando excelente flexibilidade orçamentária e baixo peso da folha de pagamentos no orçamento público. O indicador Liquidez registrou 0,7932 ponto, e o IFGF Investimentos, 0,8105 ponto — ambos também acima das médias nacionais.



Avaliação do IFGF para Paranavaí





Paranavaí terminou 2024 com IFGF Geral de 0,8665 ponto (Gestão de Excelência), sendo a 692º melhor entre os municípios brasileiros e 102º no Paraná, acima da média estadual (0,7910 pontos) e da média nacional (0,6531 pontos).

As notas obtidas no índice foram 1.0 (nota máxima) em Autonomia, 0,7630 em Gastos com Pessoal, 0,8771 em Liquidez e 0,8259 em Investimento. Com isso, Paranavaí ficou à frente de cidades como Curitiba (0,8499), Campo Mourão (0,7881), Maringá (0,7813), Cianorte (0,7721), Ponta Grossa (0,7608) e Londrina (0,6733).

O gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, reforça que, diante do quadro geral apresentado pelo IFGF, reformas são essenciais para tornar a gestão municipal mais eficiente para o desenvolvimento do país. “Entre os principais pontos que precisam ser considerados estão os critérios de distribuição de recursos, que necessitam de revisão para incluir regras que estimulem os gestores públicos a ampliarem a arrecadação local e que garantam qualidade no gasto público. A reforma administrativa para permitir a flexibilização do orçamento e a otimização das despesas de pessoal também é uma questão de extrema importância, além de outras que destacamos no estudo”, diz Goulart.

Fonte: Firjan