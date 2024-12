Indústria de Paranavaí oferece curso gratuito de operador de empilhadeira, com oportunidade de trabalho

O Município de Paranavaí, por meio da Agência do Trabalhador, vai intermediar entrevistas para pessoas interessadas no curso de Operador de Empilhadeira. As inscrições serão na Agência do Trabalhador nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 8h30. É necessário comparecer com documentos pessoais.

O curso completo de formação para operador de empilhadeira terá carga horária de 40 horas, para ambos os sexos. Para participar é preciso ter CNH B.

A capacitação, oferecida gratuitamente pela empresa Indemil, faz parte do Programa "Treinando a Comunidade", e tem como objetivo qualificar profissionais. Quem for contemplado com o curso e passar pelo processo seletivo terá a oportunidade de trabalhar na empresa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí