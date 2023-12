Influenciadores digitais são homenageados pelo Legislativo

Os criadores de conteúdo digital Letícia Ferreira Gazola, dona do perfil no Instagram @leticiafgazola e o casal Felipe Estevo Menezes de Almeida e Mônica Caroline Silva, do @ondeirpvai foram agraciados na noite desta última segunda-feira (4/12), durante sessão solene na Câmara de Paranavaí, com a entrega das moções de aplausos.

“É uma honra e um orgulho muito grande fazer esta entrega [...] Quero em nome do nosso Legislativo parabenizar pelo trabalho de vocês. Por ajudar tantas empresas que estavam prestes a fechar as portas a se reerguerem, por fomentar incansavelmente o nosso comércio local, que a gente tanto defende nesta Casa de Leis, que gera um impacto muito positivo para nossa economia e por elevarem o nome da nossa cidade a fora [...] Muito obrigada”, proferiu a autora das honrarias, a vereadora Maria Clara Gomes.

A influenciadora digital, Letícia Gazola, que aos 29 anos, já conquistou mais de 114 mil seguidores e divulgou mais de 700 empresas de renome nacional e internacional em sua página no Instagram, agradeceu a homenagem. “Fico feliz em ser uma representante de Paranavaí em campanhas que abrangem o Brasil todo e será sempre uma honra representar nossa cidade”, disse Letícia.

Casados há cinco anos, os influenciadores Felipe e Mônica, relataram que foi devido às dificuldades encontradas no comércio que tiveram a ideia de criar o @ondeirpvai e ressaltaram a paixão pela profissão e pelo município. “Cada dica compartilhada, cada local visitado é mais do que uma sugestão, é uma celebração do que nossa cidade tem de melhor e hoje ser reconhecido por isso é um privilégio indescritível. Não é apenas sobre apresentar lugares, é sobre inspirar pessoas, impulsionar o trabalho, uma injeção de ânimo para aqueles que estão cansados, pensando em desistir ou passar pelo que passamos. [...] Juntos vamos continuar fortalecendo nossa cidade e toda a região, explorando, compartilhando e construindo um futuro melhor. Obrigado Paranavaí”, finalizou Felipe.

