Infraero anuncia melhorias e um novo Terminal de Passageiros no Aeroporto de Paranavaí

O Aeroporto de Paranavaí receberá um grande conjunto de melhorias em 2025, incluindo um moderno Terminal de Passageiros. Os detalhes dos investimentos que serão feitos pela Companhia foram apresentados pelo presidente da Infraero, Rogério Barzellay, ao prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, em uma reunião nesta quarta-feira (29/1) na sede da Prefeitura.

Barzellay anunciou o lançamento da pedra fundamental do novo Terminal de Passageiros no próximo dia 10 de abril. O aeroporto contará ainda com um novo estacionamento de veículos e um novo sistema de balizamento para operação noturna. A previsão é que essas melhorias sejam entregues no próximo mês de dezembro. No primeiro semestre deste ano, será implantada uma nova sinalização horizontal do pátio de aeronaves e deverá ser concluída pelos órgãos competentes a homologação do PAPI (Sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), que já teve sua instalação finalizada.



Para o presidente da Infraero, todas essas ações irão garantir uma infraestrutura aeroportuária adequada com vistas a atender à crescente demanda e aumentar a segurança e a eficiência operacional do Aeroporto de Paranavaí. “Nosso objetivo é proporcionar mais conforto e segurança para os passageiros que embarcam e desembarcam neste importante terminal”, destacou Barzellay.



“Essa é uma ótima notícia para o município de Paranavaí. Estamos muito felizes e aproveito a oportunidade para agradecer a Infraero e ao governo federal por investirem no Aeroporto Regional de Paranavaí e, consequentemente, na Região Noroeste do Paraná. Sem dúvidas, a nova infraestrutura do aeroporto colocará Paranavaí na rota brasileira da aviação e, consequentemente, trará mais desenvolvimento econômico para toda a região, gerando emprego e renda”, declarou o prefeito Mauricio Gehlen.



INFRAERO – Prestadora de Serviços

Com mais de 50 anos de experiência, a Infraero administra 35 aeroportos no País e atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.

Com informações da Assessoria da Infraero / Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí