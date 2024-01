Infraero assume Aeroporto Edu Chaves, de Paranavaí

Agora é oficial! Com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria nº 10 do Ministério de Portos e Aeroportos, a Infraero está sob posse de exploração do Aeroporto Edu Chaves, de Paranavaí. A conquista é histórica não apenas para Paranavaí, mas também para toda região noroeste.

Porta de entrada e saída do município para negócios e turismo, a expansão do aeroporto trará desenvolvimento econômico, oportunidades de trabalho, movimentar setor de transporte, setor hoteleiro, gastronomia e entre outras áreas que serão beneficiadas com a chegada de voos comerciais em Paranavaí.

“Esse é um grande avanço na nossa economia. É um momento histórico e que será lembrado no futuro. Essa ação trará desenvolvimento em todas as áreas do município, não há como medir o quanto podemos ganhar com isso. É mais uma porta que Paranavaí abre para o mundo. Esse será o primeiro aeroporto gerido pela Infraero no estado do Paraná e mostra o tamanho do nosso potencial”, enalteceu o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Como a mudança aconteceu – O aeroporto Edu Chaves era gerenciado pela Prefeitura de Paranavaí. Após uma série de reformas, o aeroporto passou a contar com a estrutura necessária e operava normalmente para voos executivos (particulares). Porém, o município identificou potencial para abertura de linhas comerciais de voos através de alguns estudos.

O estudo “O Brasil que voa”, realizado pela Secretaria de Aviação Civil, ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos, identificou que, em 2016, 23.800 pessoas de Paranavaí pegaram voos em Maringá. Desse total, 89,6% das pessoas de Paranavaí que pegam voos tem como conexão ou destino final Campinas ou São Paulo.

Devido ao potencial, houve o interesse em expandir o aeroporto para abrigar voos maiores. Para isso, seria necessário investimentos que ultrapassariam a marca de R$ 20 milhões para aumentar o tamanho da pista, o terminal de embarque e desembarque de passageiros e demais adequações.

Por não haver recursos suficientes para executar o projeto com recursos próprios, o município de Paranavaí foi em busca de parceiros. Em viagem a Brasília, o prefeito KIQ, junto do deputado federal Tião Medeiros, visitou a Infraero e o Ministério de Portos e Aeroportos e voltou otimista de um desfecho positivo.

Meses depois, a Infraero confirmou que enxergou grande potencial no aeroporto de Paranavaí como alternativa para toda região noroeste. Nesta semana, após meses de muito trabalho, a outorga do aeroporto finalmente foi transferida para a Infraero.

"Agora está nas mãos da Infraero e temos total convicção que, com seus 50 anos de expertise na aviação, darão conta de concluir todos os projetos que detectamos e enxergamos como necessidade”, completou Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí