Infraero inaugura novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Paranavaí

Na próxima quinta-feira, dia 16, a Infraero inaugura o novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional de Paranavaí (SSPI) – Edu Chaves. A obra aumentou a capacidade operacional do aeroporto e aprimorou as condições de segurança e conforto aos usuários.

Com 713,07 m², o novo Terminal melhora a capacidade operacional do Aeroporto de forma significativa. A estrutura conta com fluxos operacionais segregados e ambientes com acesso restrito, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O investimento total no Aeroporto de Paranavaí inclui outras melhorias, com previsão de término das intervenções até o final de 2026. Além do terminal, o muro patrimonial e as vias de servicos já estão concluídos. O Indicador de Trajetória de Aproximação (PAPI) está em execução. Já as obras de balizamento noturno e de sinalização vertical da pista terão a Ordem de Serviço assinada no dia da inauguração do Terminal de Passageiros.

Com a conclusão das melhorias, o Aeroporto passará a contar com uma estrutura mais moderna e preparada para, em breve, operar aeronaves de maior porte, com segurança em diferentes períodos do dia.

SERVIÇO

Data: 16 de abril de 2026

Horário: 9h

Local: Aeroporto Regional de Paranavaí (SSPI) – Edu Chaves

Rua Vereador Fued Abdalla Tapxure, 1056, Jardim São Jorge.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí