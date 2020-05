O município de Paranavaí, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou nesta semana uma importante obra no Jardim São Jorge: o prolongamento da Avenida Carlos Gomes. Um trecho da avenida está sendo preparada para pavimentação que vai melhorar consideravelmente o fluxo de veículos da região.



Infraestrutura inicia obra na Avenida Carlos Gomes





“A Avenida Carlos Gomes é um importante via do bairro, com grande fluxo de tráfego. No ponto em que estamos trabalhando, os veículos que vão em direção do centro para o bairro transitavam praticamente na ‘contra mão’, por ser uma avenida com canteiro no meio, com um lado que vai e um que vem. Não entendíamos o motivo disto (deste estreitamento naquele local), sendo aquela uma das principais avenidas do Jardim São Jorge, e que dá acesso a Coloninha. Porém, após a conclusão desta obra, o tráfego vai melhorar muito”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.



Além da obra no canteiro central que vai permitir melhorar o fluxo na avenida, a Secretaria de Infraestrutura também recapeou parte da Avenida Carlos Gomes. “Estamos pavimentando um trecho importante e também recuperamos parte do asfalto que já estava deteriorado. Quem passar pelo local vai perceber a grande diferença após estes serviços”, finalizou Renato.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí