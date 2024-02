Teve início nesta semana mais uma etapa da obra de pavimentação da Estrada Cristo Rei, em Paranavaí. Com aproximadamente 4,3 km de extensão de blocos sextavados e mais de R$ 6,8 milhões de investimentos, o local passará por uma grande transformação.



Iniciada nova etapa de pavimentação da Estrada Cristo Rei





Somando todas as obras de pavimentação executadas pelo município na Estrada Cristo Rei, são 16,6 km de blocos sextavados e mais de R$ 20 milhões investidos. “A missão do município é melhorar a qualidade de vida das pessoas e temos orgulho de dizer que conseguimos melhorar consideravelmente o dia a dia de milhares de cidadãos com obras como essa”, afirma o secretário de Infraestrutura, Mateus Marrique.

Para o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa, essa é uma das maiores obras da história de Paranavaí. “É a maior pavimentação de estradas rurais que já foi feita, sem dúvidas. Essa estrada possui grande movimento de veículos e é muito importante pro escoamento da safra agrícola”, disse o secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí