Iniciada obra de revitalização da iluminação pública em LED

O município de Paranavaí iniciou nesta semana a obra de revitalização da iluminação pública com a instalação de luzes em LED. A instalação foi iniciada pela Avenida Tancredo Neves e em seguida outros pontos da cidade também terão a iluminação de LED.

Para a revitalização da iluminação pública em LED em vias urbanas, a empresa vencedora foi a ROENG – Comércio de materiais elétricos Eireli. O valor da obra é de R$ 1,9 milhão de recursos a fundo perdido do Governo do Estado, conquistado pelo trabalho do deputado estadual Tião Medeiros. O prazo para execução da obra é de 120 dias e serão trocadas 1.948 unidades de luminárias.

Sobre a instalação de luminárias de LED, KIQ disse que o município ganha muito em diversas áreas. “Com certeza a cidade ficará mais bonita, a eficiência das lâmpadas será muito maior, por conta de tecnologia dos dias atuais ela será melhor ecologicamente e, além de tudo isso, ajuda os servidores de segurança nos trabalhos e patrulhamentos do dia a dia”, completou.

Além da Avenida Tancredo Neves, estão inclusas nesta parte do projeto as seguintes ruas e avenidas: Av. Heitor Furtado, Av. Euclides da Cunha, Av. Amador Aguiar, Av. Lázaro Figueiredo Vieira, Rua Luis Spigolon, Rua General Andrade Neves, Rua Capitão Telmo Ribeiro, Avenida Distrito Federal, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Avenida Parigot de Souza, Rua Sineval Fortes, Avenida Humberto Brunning, Avenida Mauá, Avenida Domingos Sanches e entre outras.

“As lâmpadas e reatores serão reaproveitados na manutenção. As luminárias serão estocadas e reavaliadas. As que estiverem em melhores condições serão reutilizadas. Já as piores, no futuro, serão descartadas dentro da logística reversa e aparatos legais de leilões”, disse o diretor de iluminação pública do município, Fábio Havro.

