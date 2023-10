Inovatech supera expectativas, é sucesso de público e se consolida como grande evento em Paranavaí

Paranavaí segue inovando e os resultados são colhidos dia após dia. O Inovatech, evento realizado em uma parceria entre a Prefeitura de Paranavaí e Sebrae, Aciap e RPC, foi grande sucesso de público. As expectativas de expositores e públicos mais uma vez superou as expectativas e consolida o mercado de tecnologia e inovação da cidade.

O Inovatech é o maior evento de inovação e empreendedorismo de Paranavaí e tem como objetivo promover e estimular o desenvolvimento tecnológico e inovação. Durante o evento, houve competição de robótica, premiação e apresentação da equipe vencedora do Inovathon, além de diversos stands na área de tecnologia, palestras e workshops.

“Podemos dizer que as expectativas foram superadas. Tivemos diversas empresas na área de inovação e tecnologia e o público teve grande interação com os expositores. As palestras específicas para o ramo de atividade, além da competição de robótica que trouxe o público infantil e adolescente, que pode servir como incentivo, abrilhantaram o evento. Tudo isso traz esperança de que a cidade está no caminho certo e pro próximo ano a expectativa é melhorar ainda mais”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

O secretário de Comunicação Social, Américo de Castro, também valorizou os resultados do evento. “O sentimento é de gratidão por tudo que conseguimos fazer. Foi um sucesso de público e de presença de expositores. Estamos atentos para que estejamos sempre em evolução em relação ao último ano e aos avanços para trazer as melhores experiências para os próximos eventos”, ressaltou.

InovaComics – Novidade para este ano, o InovaComics foi o primeiro concurso de cosplays de Paranavaí. O evento contou com a participação de diversas pessoas de cidades diferentes e que movimentaram o Inovatech. Confira a classificação de cada categoria:

Categoria Desfile

1° Lugar Alexandre Seide

Cosplay: Levi Ackerman - Attack on Titan

2° Lugar Andyeline Vicentes

Cosplay: Star Borboleta - Star vs As forças do mal

3° Lugar "Jake" Ana Luísa Patrão Dias

Cosplay: Spider Punk - Homem-aranha: através do aranhaverso

Categoria apresentação

1° Lugar - Bruno Henrique de Moraes Gomes

Cosplay: Alphonse Elric - Full Metal Alchemist

2° Lugar Vitória Emanuelle Silva dos Santos

Cosplay: Cruella - Filme Cruella

3° Lugar Mariana Ferreira Lima

Cosplay: Foxy - Five Nights at Freddy's

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí