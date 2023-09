Inovathon 2023 distribuiu R$10 mil para as três melhores equipes

A 2ª edição do Inovathon, um evento que tem como objetivo transformar ideias para resolução de problemas da comunidade em soluções criativas que podem virar negócios de sucesso, mais uma vez superou expectativas.

O evento realizado pelo município de Paranavaí, em parceria com UniFatecie, Sebrae, Unime e Cocamar, foi uma maratona de Hackathon com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que serão premiadas no palco do InovaTech 2023. Hackathons são eventos que envolvem pessoas interessadas em solucionar problemas e desenvolver soluções inovadoras para questões específicas.

As três melhores equipes foram premiadas e receberam destaque pelas soluções apresentadas. Em 1º lugar, com prêmio de R$5 mil, foi a Equipe Optmin; em 2º lugar, com prêmio de R$3 mil, foi a Equipe Majoris; em 3º lugar, com prêmio de R$2 mil, foi a Equipe Sesi.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí