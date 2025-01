Inscrições abertas para a Caminhada Fotográfica Cidade Poesia em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí realizará mais uma edição da Caminhada Fotográfica Cidade Poesia no dia 25 de janeiro (sábado), com o objetivo de promover a troca de conhecimentos, técnicas e novos olhares entre os participantes.

O evento acontecerá na Prainha da Água Nova, com ponto de encontro na Praça Rodrigo Ayres de Oliveira (Praça do Teatro), localizada na Rua Guaporé, 2080, no Centro, às 8h. Inscrições gratuitas podem ser feitas até 22 de janeiro por meio de um formulário on-line: https://forms.gle/UyTdiuZcJiHKceTz8

Quem pode participar - A Caminhada é aberta a pessoas com 12 anos ou mais, independentemente de experiência ou do tipo de equipamento utilizado (câmeras profissionais, amadoras ou celulares). Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Infraestrutura e apoio - Para facilitar o deslocamento, a Prefeitura disponibilizará um ônibus para os primeiros inscritos que necessitarem de transporte, respeitando a limitação de lugares.

O evento é uma parceria entre a Fundação Cultural, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí