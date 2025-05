Inscrições abertas para Casamento Coletivo gratuito em Paranavaí

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu as inscrições para mais uma edição do Casamento Coletivo, que será realizado no dia 4 de julho. A cerimônia será realizada no Centro de Eventos “Armando Trindade Fonseca”, a partir das 18h.

As inscrições vão até o dia 23 de junho. Os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo de sua residência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

“A iniciativa visa facilitar o acesso ao casamento civil para casais, oferecendo uma cerimônia gratuita e digna. A proposta é garantir cidadania e regularização jurídica para aqueles que, por motivos econômicos, não conseguem arcar com os custos do registro civil”, disse a secretária de Assistência Social, Letícia Leziane.

A ação faz parte de um conjunto de serviços gratuitos oferecidos à comunidade por meio do Programa Justiça no Bairro, com apoio do Sesc, que será realizado em Paranavaí no mês de julho.

Locais de inscrição e atendimento:

CRAS Zona Leste – Av. Presidente Tancredo Neves, 4325 – Vila Yara | Telefone: (44) 3422-4575

CRAS Vila Operária – Rua João Graff Schreiber, 55 – Vila Operária | Telefone: (44) 3902-1053

CRAS São Jorge – Rua Jatobá, s/n – Jardim Vista Alegre II | Telefone: (44) 3902-1027

CRAS Jardim Maringá – Rua Antonio Fachin, 1051 – Jardim Maringá II | Telefone: (44) 3902-1052

Secretaria Municipal de Assistência Social | Telefone: (44) 3422-1162

Quem pode participar - O casamento coletivo é gratuito para casais que comprovem renda máxima de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.277,00) ou 3 salários mínimos por casal (R$ 4.554,00).

A lista de documentos varia de acordo com a situação civil dos noivos (solteiros, divorciados, viúvos, estrangeiros ou menores de idade). Todos devem apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento (atualizada), comprovante de residência atual e comprovante de renda.

Em casos específicos, como de menores de 18 anos, viúvos ou estrangeiros, há exigências adicionais, como a presença dos pais ou responsáveis legais, certidões com anotação de óbito ou tradução juramentada de documentos estrangeiros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí