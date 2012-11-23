Inscrições abertas para o Selo Social Paranavaí 2026

Estão abertas as inscrições para o Selo Social Paranavaí 2026. O programa integra, capacita e certifica, gratuitamente, empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de impacto social relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, propostos pela Organização das Nações Unidas – ONU. Os interessados devem se inscrever em selosocial.org/ e as vagas são limitadas. Este é o terceiro ciclo do programa na cidade e terá como tema “Inovando e Integrando”.

A iniciativa é realizada nacionalmente pelo Instituto Selo Social. Para que o projeto seja viável na cidade, o programa conta com patrocínio ouro da Suco Prat’s, patrocínio prata da Pódium Alimentos e da Rede Salesiana Brasil (patrocinadora nacional), além de articulação da Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí – ACIAP e da Paraquedas ESG.

Novidades nos critérios de certificação

Para o ciclo 2026, o Instituto Selo Social lançou um chamamento público com todas as regras, orientações e critérios de participação disponíveis no site oficial do programa. As formações do Selo Social serão realizadas durante todo o ano e terão início em breve. Para chegarem até o final do processo de certificação, os participantes precisam atender a diversos critérios, que vão desde a presença nos encontros até a demonstração de impactos internos e externos dos projetos, dentre outras exigências. Todo o processo é validado por um conselho externo, garantindo rigor técnico, transparência e credibilidade à certificação.

O Selo Social

O Instituto Selo social é atualmente o maior certificador social do Brasil de iniciativas alinhadas aos ODS. Na sua trajetória já reconheceu mais de 20.000 impactos sociais em quatro estados brasileiros e no Distrito Federal - DF. Desde 2023, o Selo Social representa a sociedade civil na Comissão Nacional Para os ODS - CNODS e é citado como uma boa prática no Relatório Nacional Voluntário – RNV que o país apresentou ao mundo em 2024, durante o Fórum Político de Alto Nível da ONU.



Serviço:

O quê: Inscrições gratuitas para o Programa Selo Social Paranavaí

Como se inscrever: acesse selosocial.org/

Quem pode se inscrever: empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

Outras informações pelo e-mail comunicacao@selosocial.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí com informações da Assessoria de Imprensa do Instituto Selo Social.