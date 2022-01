Inscrições para Caminhada Fotográfica Cidade Poesia abrem na próxima terça-feira

Os amantes da sétima arte podem se preparar para participar de uma ação super especial no final do mês de janeiro. A Prefeitura de Paranavaí vai promover a Caminhada Fotográfica Cidade Poesia, no dia 29 (sábado). A ideia é reunir as pessoas interessadas em fotografia para que possam trocar conhecimento, técnicos, ideias e, sobretudo, novos olhares. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente, através de um Formulário on-line, no período de 18 a 26 de janeiro.

A Caminhada vai começar às 9h e o ponto de encontro dos participantes será em frente ao Colégio SESI (Rua José Virgílio Fernandes, s/n – Jardim Morumbi). Podem participar pessoas de todas as idades, com experiência ou não, com qualquer tipo de equipamento fotográfico (máquinas profissionais, semiprofissionais, amadoras, celulares, etc). Mas é importante lembrar que as crianças devem estar acompanhadas de um responsável.

Para se inscrever, basta preencher o formulário on-line disponível no link https://forms.gle/cZonASC7Z9kG3mas8

A Caminhada Fotográfica Cidade Poesia é uma realização da Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria entre a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí