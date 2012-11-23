Inscrições para Casamento Coletivo em Paranavaí vão até segunda-feira (18)

Os casais interessados em participar do Casamento Coletivo em Paranavaí têm até a próxima segunda-feira (18) para realizar a inscrição nos CRAS do município.

A cerimônia será realizada no dia 29 de maio, às 18h, no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca, localizado na Avenida Heitor Alencar Furtado, 3260, no Jardim Novo Horizonte.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Para participar, é necessário apresentar carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio atualizada, comprovante de renda de até três salários mínimos por casal e comprovante de endereço atualizado.

Os atendimentos são realizados nos seguintes locais: CRAS Zona Leste, CRAS Vila Operária, CRAS São Jorge e CRAS Jardim Maringá.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3200-2801.

JUSTIÇA NO BAIRRO - O Casamento Coletivo será realizado durante o Programa Justiça no Bairro, idealizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e realizado com apoio da Prefeitura de Paranavaí e instituições parceiras.

Os atendimentos do Programa Justiça no Bairro acontecerão entre os dias 28 e 30 de maio, das 9h às 17h, na Unipar.

Durante os três dias, a população terá acesso gratuito a diversos serviços, como emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, solicitação de segunda via de certidões de nascimento e casamento, reconhecimento de paternidade e exame de DNA.

Também haverá atendimento jurídico para casos de divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável e retificação de registro civil.

A programação contará ainda com ações da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo vacinação, testes rápidos, orientações, atendimento odontológico, avaliação nutricional e atividades educativas voltadas a adolescentes, idosos e saúde da mulher.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí