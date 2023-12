Inscrições para Praça de Alimentação para eventos do aniversário da cidade estão abertas

O município de Paranavaí vai realizar neste mês de dezembro diversos eventos em comemoração aos 71 anos da cidade. Para os shows e eventos musicais nos dias 9, 10, 11 e 14 de dezembro, o município abriu Chamamento Público para os interessados na Praça de Alimentação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de dezembro (quinta-feira), através deste link: https://forms.gle/esCkJfZvbThd55dKA. O Chamamento Público para inscrição de food trucks, reboques e pequenos vendedores é para o show com a banda Raimundos (dia 9), show Elvis Experience (dia 10), Encontro de bateras (dia 11) e show com a banda Herança (dia 14).

Toda as informações estão disponíveis no Edital de Chamamento Público, em anexo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí