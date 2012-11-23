'Investir em segurança é melhorar a vida das pessoas', afirma prefeito no lançamento dos 10 totens de segurança

A Prefeitura de Paranavaí realizou nesta terça-feira (9/12), na sede da Guarda Municipal, o lançamento dos 10 totens de segurança que já estão instalados e em operação no município. A cerimônia reuniu lideranças locais e representantes da empresa Helper Tecnologia, que apresentaram o funcionamento dos equipamentos. Também foi apresentado o Centro de Controle Operacional (C.C.O), onde as equipes da Guarda Municipal monitoram as imagens em tempo real.

Os totens foram instalados na Praça dos Pioneiros, Praça Espanha, Praça da Xícara, Parque Ouro Branco, Bosque Municipal, Calçadão do Centro, Rodoviária e Terminal Urbano, e nos distritos de Graciosa e Sumaré.

Os equipamentos contam com tecnologia de identificação de placas de veículos e reconhecimento facial, permitindo localizar pessoas procuradas pela Justiça e reforçando o trabalho integrado das forças de segurança.

O prefeito Mauricio Gehlen destacou o avanço que a tecnologia representa para o município. “É gratificante realizar investimentos que melhoram a vida das pessoas. Esta ação amplia a segurança da nossa cidade. Desde o início da gestão buscamos soluções modernas e acessíveis, e encontramos no mercado nacional uma tecnologia capaz de atender o que queríamos. Optamos pela locação dos equipamentos, garantindo suporte técnico permanente para que o sistema funcione plenamente”, afirmou.

APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS TOTENS:

- Estrutura de 4 metros em aço-carbono galvanizado

- 1 câmera Speed Dome 4MP com zoom ótico de 30x e visão noturna

- 4 câmeras fixas Full HD de 4MP posicionadas em 360°, com análise inteligente de vídeo

- Câmera dedicada para comunicação imediata com o Centro de Operações

- Botão de emergência iluminado em aço inox, com comunicação direta e bidirecional

- Sensores de vandalismo, temperatura, alagamento, porta aberta, falha de energia e opção de reset remoto

- Armazenamento de imagens por no mínimo 30 dias

- Hardware robusto com processador Intel i7 e autonomia de 6 horas de bateria

- Alto-falantes direcionais e giroflex programável

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr., falou sobre o trabalho conjunto das forças de segurança. “Aqui em Paranavaí, todos trabalham juntos, sem vaidade. Com o apoio da tecnologia, a cidade vai ficar cada vez mais segura. O que importa é proteger as famílias. Este é um momento de virada para o sistema de segurança do município”, disse.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto, ressaltou a importância do cuidado com a população. “A cidade é feita de pessoas, e é cuidando das pessoas que vamos crescer e evoluir para que Paranavaí seja cada vez mais segura e desenvolvida”, declarou.

Por fim, o diretor da Guarda Municipal, Wagner Quirino, lembrou que o uso de câmeras é essencial para o trabalho diário. “As imagens são uma das ferramentas que mais ajudam as forças de segurança. Quanto mais rápido conseguimos identificar um autor, mais rápido chegamos a uma resposta eficiente. Com os totens operados diretamente pelas equipes, ganhamos agilidade e ampliamos a capacidade de investigação. É um avanço enorme e o primeiro passo para o cercamento digital da cidade”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí