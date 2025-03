IPTU 2025: Prazos, descontos e benefícios que você precisa saber

A Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz) já liberou os carnês online do IPTU 2025 no site paranavai.atende.net/, e os boletos físicos começaram a ser entregues pelos Correios nesta semana. Mas, antes de pagar, vale a pena conferir se você se encaixa nos critérios para isenção.

A Lei Complementar nº70/2022 prevê isenções para alguns contribuintes. Confira:

Idosos acima de 60 anos

Requisitos:

- Renda familiar mensal de até 3 salários mínimos

- O imóvel deve ser residência familiar

- Ser proprietário de um único imóvel

Imóveis de até 70m²

Requisitos:

- Renda familiar mensal de até 2 salários mínimos

- O imóvel deve ser residência familiar

- Não pode ser apartamento ou em condomínio

- Valor do imóvel não pode ultrapassar R$ 162.971,51

Os pedidos de isenção podem ser feitos durante todo o ano de 2025, pelo sistema de protocolo da Prefeitura. É necessário apresentar uma certidão atualizada do imóvel, que pode ser solicitada online no site https://registradores.onr.org.br (com taxa) ou retirada nos Cartórios de Registro de Imóveis de Paranavaí.

Pagamento com desconto - Os contribuintes podem garantir até 13% de desconto no pagamento dos dois boletos se quitarem até o dia 11 de abril de 2025. Confira as condições:

Cota única com desconto

- IPTU: 10% de desconto para pagamento até 11/04/2025.

- Taxa de Coleta de Lixo: 3% de desconto para pagamento até 11/04/2025.

Parcelado (sem desconto)

- IPTU e Taxa de Coleta de Lixo: 1ª parcela com vencimento em 11/04/2025.

Cota única sem desconto

- IPTU e Taxa de Coleta de Lixo: vencimento em 11/05/2025.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí