Todos os jovens (do sexo masculino) que completam 18 anos em 2020 (nascidos no ano 2002) estão sendo convocados a fazer o alistamento militar obrigatório. Sem o alistamento não é possível que o rapaz seja beneficiado em nenhum programa do Governo Federal, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Sisu, Fies, bolsas para cursos superiores, nem tomar posse em cargos públicos, seja por concurso ou não. O alistamento pode ser feito até o dia 30 de junho.

Para se alistar, basta que o jovem vá até a Junta de Serviço Militar e apresente seus documentos pessoais (RG e CPF), Certidão de Nascimento ou Casamento, e um comprovante de residência atualizado.

O Exército Brasileiro também disponibiliza o Alistamento Online, onde o jovem tem a comodidade de realizar o seu Alistamento Militar utilizando o mais moderno meio de acesso (computadores, tablets e aparelhos de telefonia móvel com acesso à internet), no conforto de sua residência, evitando a permanência indesejável em eventuais filas. Basta acessar o endereço www.alistamento.eb.mil.br e realizar em poucos passos seu alistamento. Mas é importante lembrar que, após o Alistamento Online, o jovem precisará apresentar a documentação exigida pessoalmente na Junta de Serviço Militar, comprovando as informações preenchidas no formulário pela internet.

A Junta de Serviço Militar de Paranavaí fica no 2º andar da Prefeitura Municipal. O endereço é Rua Getúlio Vargas, 900, Centro. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (44) 3902-1014.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí