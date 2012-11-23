Junta do Serviço Militar atenderá em novo endereço a partir de quarta-feira

A Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat) informa que a Junta do Serviço Militar de Paranavaí estará fechada nesta terça-feira (30) para mudança de local.

A partir de quarta-feira, 1º de outubro, o atendimento passa a ser realizado na sede da Diretoria de Trânsito (Ditran), na Praça Brasil, no Centro da cidade.

O horário de atendimento ao público será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí