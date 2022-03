KIQ: “Ecopontos vão mudar a cultura de descarte de lixo de Paranavaí”

O município de Paranavaí recentemente anunciou o fechamento do “buracão da Vila Operária e a construção de ecopontos em alguns pontos da cidade. A medida, estudada há anos pela prefeitura, vai quebrar um costume antigo da população que é o descarte irregular de lixo.

“Eu tenho certeza de que os ecopontos vão mudar a cultura de descarte de lixo em Paranavaí. Por muito tempo a situação do buracão não foi levada a sério, tanto que se tornou um costume da população e um grande problema para o município. Estamos enfrentando esta situação, pois queremos que Paranavaí se desenvolva”, ressaltou KIQ.

As pessoas que poderão descartar lixo nos ecopontos são os pequenos geradores: será tolerado o limite de até 1 m³ por mês. O ecoponto será supervisionado diariamente por um servidor, que ficará responsável por orientar as pessoas como descartar corretamente o lixo.

O ecoponto será dividido em quatro áreas: volumosos (móveis e eletrodomésticos), recicláveis (papel, vidro e metal), construção civil (entulho) e jardinagem (restos de poda e plantas). Os volumosos e recicláveis serão direcionados à Coopervaí, enquanto os restos de construção civil e jardinagem serão levados para uma área erosiva localizada no Jardim Morada do Sol, com intuito de recuperá-la através do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

“Após o fechamento do buracão da Vila Operária e enquanto os ecopontos não forem finalizados, já vamos começar a transição para que o lixo seja levado a essa área no Jardim Morada do Sol. É muito importante termos todo esse planejamento para que não haja descarte irregular de lixo. É importante frisar que não vamos criar novos buracões nos bairros, o sistema de ecopontos é completamente diferente e extremamente eficaz”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

A escolha do local onde serão construídos os ecopontos, segundo o secretário de Meio Ambiente, ocorreu de maneira técnica. “No São Jorge a escolha aconteceu pela logística e também por ser a única área que o município tinha mais centralizada (no Parque dos Ipês). Além disso, o assunto foi pauta de uma reunião do Conselho do Meio Ambiente e a proposta foi aprovada por todos os membros do conselho. Já no Jardim Morumbi, escolhemos um local que comumente é usado para descarte ilegal de lixo. Já é necessário fazer limpeza continuamente, portanto, usaremos essa área para ter o ecoponto”, explicou.

A primeira etapa de instalação de ecopontos em Paranavaí será nos jardins São Jorge e Morumbi. Serão aproximadamente R$ 770 mil de investimentos, por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica. Os ecopontos serão construídos nos jardins São Jorge e Morumbi. A empresa vencedora da licitação, a Mult Engenharia e Construções Civis Ltda, terá 120 dias de prazo de execução (após expedição da ordem de serviço).

O projeto de instalação de ecopontos em Paranavaí é de médio e longo prazo, por isso, o município trabalha em paralelo com projetos de mais dois ecopontos na Vila Operária e no Distrito de Sumaré. “Os ecopontos darão mais controle ao município, além de um recebimento contínuo de lixo. Não precisaremos mais fazer campanhas de descarte de lixo, pois teremos na estrutura dos ecopontos tudo para atender a população. Além disso, o ecoponto não vai interferir na coleta de lixo que acontece diariamente nos bairros da cidade”, finalizou Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí