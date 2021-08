Lago da Praça do Japão vai ganhar sistema de distribuição e filtragem da água nos próximos dias

A Prefeitura de Paranavaí finalizou na última semana o processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para a aquisição de bombas e filtros com lâmpada ultravioleta destinados à filtragem, oxigenação e esterilização das algas na superfície do lago da Praça do Japão. Os equipamentos foram adquiridos através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e devem ser instalados nos próximos dias.



Lago da Praça do Japão vai ganhar sistema de distribuição e filtragem da água





“O lago da Praça do Japão tem capacidade para aproximadamente 150 mil litros de água. Mas, até então, era um espaço preparado para abrigar peixes ornamentais que não tinha estrutura para funcionar realmente como um lago, com a água sendo distribuída e filtrada adequadamente. Com esta aquisição de várias bombas e filtros, vamos conseguir melhorar a potência de distribuição, captação e filtragem da água. Se houver falha em um dos equipamentos, a filtragem não será totalmente comprometida, evitando assim a morte dos peixes por falta de oxigenação”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano, Darlan Alves Pereira.

Através do Pregão Eletrônico realizado pelo município, foram adquiridas 10 bombas e 10 filtros pressurizados. O certame trouxe uma economia de aproximadamente R$ 10 mil, já que o valor estimado do Pregão Eletrônico era de R$ 65.379,20 e o preço final empenhado foi de R$ 55.950,00. O valor já está empenhado pelo município e os equipamentos devem ser entregues pela empresa vencedora nos próximos dias. As bombas e filtros serão instalados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, também responsável pela manutenção das piscinas do município.

