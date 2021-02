Lago ganha Pet Parque para animais brincarem

Um espaço de lazer com área verde e obstáculos para brincadeiras, criada especialmente para os pets. Assim é o Pet Parque, montado próximo ao lago do Parque Ouro Branco em Paranavaí. O espaço é público, aberto 24 horas, e foi criado com a proposta de ser um local exclusivo para que os donos passem tempo ao ar livre com seus bichinhos de estimação, promover a interação entre os animais domésticos e também permitir a troca de experiências entre os donos sobre os cuidados com seus amigos pets.



“A área do lago no Parque Ouro Branco está passando por uma grande transformação. Estamos fazendo todo o calçamento no entorno do lago e do parquinho para uma pista de caminhada integrada com a área já existente do parque. Em frente à ponte, havia um espaço sem utilização que precisava ser melhor aproveitado. Então decidimos montar o Pet Parque. Todo o material foi doado por parceiros do município e a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez a instalação dos equipamentos para as brincadeiras dos animais de estimação”, explica o secretário de Meio Ambiente do município, Walther Barbosa de Camargo Neto.



Para utilizar o Pet Parque, basta chegar no local, abrir o portão e deixar o bichinho de estimação aproveitar o espaço. Mas algumas regras precisam ser respeitadas: manter o portão sempre fechado; recolher os dejetos do animal (há uma lixeira instalada no espaço para o descarte); não alimentar o pet e manter o local sempre limpo; manter as vacinas dos animais em dia; e supervisionar o bichinho durante todo o tempo que ele estiver no Pet Parque.

“Pedimos aos donos de animais que frequentarem o espaço que não deixem os bichinhos sozinhos lá dentro e saiam para caminhar, por exemplo. É importante que cada um fique de olho no seu pet. Além disso, pedimos a cooperação da população para a manutenção dos brinquedos do Pet Parque. O local não é para uso de crianças nem de qualquer outra pessoa – é exclusivo para os pets. Os equipamentos foram montados para as brincadeiras dos animais e não suporta o peso de humanos. Se todo mundo ajudar a cuidar, teremos um espaço bacana para os animaizinhos por muito tempo”, frisa o secretário.

Para finalizar a estrutura do Pet Parque, a Secretaria de Meio Ambiente ainda vai instalar nos próximos dias bancos de concreto para que os donos possam acompanhar seus bichinhos e bebedouros de água para os animais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí