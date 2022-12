Lançamento da Coletânea Pequenos Leitores, Grandes Escritores reuniu mais de mil pessoas

Foi muito prestigiado o evento de lançamento da Coletânea de Textos Pequenos Leitores, Grandes Escritores, elaborada por alunos das escolas da rede municipal de ensino. Mais de mil pessoas foram até o Centro de Eventos na noite desta quarta-feira (30/11) para conferir as produções textuais e ilustrações dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.

O projeto foi trabalhado nas salas de aula durante o ano com o objetivo de incentivar a prática textual e a produção de desenhos artísticos, tirando o aluno da posição de um simples leitor para se tornar um autor, um produtor de conteúdo. Cada escola e Centro de Educação Infantil selecionou desenhos e textos e enviou para a Secretaria de Educação para a edição da Coletânea que, ao todo, reúne 123 trabalhos.

“Nesta Coletânea nós podemos ver as produções de texto dos alunos desde a Educação Infantil até o 5º ano. Cada texto e ilustração tem uma riqueza de detalhes e um significado especial. Cada página mostra os nossos alunos como os escritores das histórias mais incríveis e representam ideias, opiniões e fantasias que percorrem suas mentes criativas. A leitura e a escrita são a base de todo o conhecimento, e quando intensificamos isso com a criança, o resultado é positivo em todas as áreas. A criança que muito lê, que produz, é a que tem destaque e sucesso na vida escolar e na carreira profissional futura. Acreditamos que é escrevendo novas histórias que novos mundos são descobertos”, avaliou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Cada aluno que teve um desenho ou texto publicado na Coletânea, ganhou um exemplar do livro. As escolas, CEIs e CMEIs também foram presenteadas com um kit de exemplares da Coletânea para compor o acervo da instituição. Os exemplares não tiveram nenhum custo para os alunos nem para as instituições de ensino.

O evento foi prestigiados por pais, professores, diretoras das instituições de ensino, alunos e também pelo vereador Delcides Pomin Júnior.

Concurso de ilustrações - Para incentivar ainda mais a participação das crianças, a Secretaria de Educação promoveu um Concurso de Ilustrações para compor a capa e as contracapas da Coletânea Pequenos Leitores, Grandes Escritores. A contracapa foi montada com ilustrações que concorreram na categoria Educação Infantil.

As vencedoras das contracapas foram: a aluna Maria Eduarda M. Parizoto (1º lugar), do CMEI Isbela de Souza Ribeiro Felippe; a aluna Valentina Senhorine (2º lugar), do CMEI Antônia Ayres de Oliveira; e a aluna Isabela Navarro do Nascimento (3º lugar), do CMEI Cecília Giovine.

A grande campeã do Concurso de Ilustrações teve seu desenho escolhido para ser a capa da Coletânea. O desenho escolhido foi da aluna Lívia de Oliveira Lugli, da Escola Municipal Santos Dumont.

