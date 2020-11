Legislativo e Anpir comemoram Dia da Consciência Negra e sugerem reflexão sobre o papel do negro na sociedade

Nesta segunda-feira, 23, os vereadores da Câmara Municipal de Paranavaí em parceria com a Associação Negritude de Promoção da Igualdade Racial realizaram homenagem ao Dia Nacional e Municipal da Consciência Negra, data comemorada no último dia 20 de novembro e que remete a luta e resistência dos negros no país.

Em suas palavras, o presidente da Anpir, professor Celso Santos, destacou a importância do negro na sociedade. “A luta do povo negro remonta na sua origem, em todos os trabalhos, porque não existiria Paranavaí se não existisse o povo negro que trabalhou de sol a sol, na edificação, no trabalho pesado, na construção civil, nos serviços domésticos, entre tantos outros trabalhos. Paranavaí é uma cidade que tem 35% da população que se autodeclara preta ou parda, mas esse número vem crescendo não porque tem nascido mais pessoas negras, mas porque as pessoas negras se tornam negras quando descobrem sua negritude. [...] Nós gostaríamos de não precisar do dia 20 de novembro. Gostaríamos que não houvesse necessidade de uma Semana da Consciência Negra, mas existe e infelizmente justifica a cada dia. Vimos durante este final de semana um de muitos episódios que acontecem diariamente contra uma pessoa negra, em um grande supermercado, que resultou em óbito, e esta não é a primeira vez que acontece”, disse Celso, fazendo referência ao homem negro que foi espancado até a morte por seguranças da rede Carrefour, em Porto Alegre.

O presidente da Anpir ainda falou dos trabalhos que estão sendo realizados pela associação como a 24ª Semana Negritude e 14ª Semana África Brasil e do apoio recebido pelo Legislativo. “Infelizmente, nós não temos, a não ser neste espaço da Câmara Municipal, uma ação institucional do município para fazer essa lei valer. Nós agradecemos muito ao Poder Legislativo por ter feito uma ação institucional para a promoção da igualdade racial. E quero parabenizar também esta Casa de Leis pela apresentação do projeto de lei para que essa homenagem se torne oficialmente um título dedicado à promoção da igualdade racial, que será exemplo no Estado do Paraná. [...] Nossa luta pelo combate ao racismo e a todas as formas de preconceito é todo dia. Como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista!”.

Em nome do Legislativo, o vereador professor Carlos Alberto João proferiu seu discurso pautado na luta contra o preconceito racial e pediu aos cidadãos uma reflexão acerca do papel do negro na sociedade. “No Brasil, nós estamos assistindo a ignorância e desinformação, a verdadeira barbárie, um dos episódios e outros tantos de racismo e intolerância. O número estarrecedor é o de homicídios de jovens negros, segundo o mapa da violência, editado pelo Ministério da Justiça. Eu clamo e luto por uma sociedade que não julgue mais pela cor da pele e que a nossa diversidade traga uma relação social de aprendizagem e encantamento. Como dizia Darcy Ribeiro, nós temos que nos encantar e aprender com o diferente e não matar o diferente. Eu tenho a plena convicção que ainda não é possível vislumbrar a situação do abismo racial no Brasil. Os dados científicos disponíveis indicam o caminho, mais é preciso apostar em políticas de afirmação de forma consistente. Precisamos caminhar muito, todos os dias, contra esse mal que assola a sociedade!”, finalizou Carlos.

Homenageados

Devido à pandemia da Covid-19 e aos protocolos estabelecidos pelas autoridades municipais, não houve a entrega dos diplomas Personalidades Negras no plenário da Casa de Leis, que neste ano será conferido à Nara Fernandes de Campos e Gustavo Poldo de Souza.

A cerimônia está marcada para o próximo dia 27, às 20 horas, na sala de reuniões da APP Sindicato e será transmitida pelo Facebook da Câmara e da Anpir.

Leis Municipais

O Dia Municipal da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro foi instituído pela Lei Municipal n.º 3.341 de 2008, e a Semana da Consciência Negra, que acontece anualmente de 20 a 27 de novembro, pela Lei Municipal nº 4.580 de 2016, ambas inclusas no Calendário Oficial de Paranavaí.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí