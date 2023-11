Legislativo homenageia personalidades com o Diploma Negritude

Em menção ao Dia da Consciência Negra, os vereadores da Câmara de Paranavaí realizaram no último dia 20, a entrega do Diploma Negritude de Promoção da Igualdade Racial ao professor Aguinaldo Souza dos Santos e ao agente educacional Osvandir de Brito Cunha.

“Estar aqui hoje é gratificante não só para mim, mas para todos os atletas. [...] Eu considero que a melhor cidade é Paranavaí, a minha melhor escola foi a Curitiba, minha melhor equipe é a de Paranavaí. Quando aquelas crianças chegam na pista, eu digo: aqui é a melhor equipe. Como eu cheguei numa pista descalço e sai doutor, elas também podem chegar”, afirmou Aguinaldo, filho e neto de negros, pós-doutor em Educação, que ressaltou a importância de fazer o melhor nas oportunidades da vida.

Também de origem humilde, Osvandir destacou sua trajetória cercada de muita luta, trabalho e comprometimento, como filho, pai e profissional, desde o tempo de menino, que ajudava a família nas lavouras, a labuta difícil no curtume e a profissão que exerce até hoje no Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto, onde é muito querido pelos alunos e professores.

Em 14 anos, 50 pessoas já foram reconhecidas por sua contribuição na promoção da igualdade racial, difusão da história e cultura africana e afro-brasileira.

“É uma satisfação estar neste espaço que o povo negro tem vez para transmitir a sua voz. Infelizmente nós vivemos num país racista. [...] E o nosso papel é homenagear as pessoas que não são lembradas devido ao poder aquisitivo. Nós queremos ser lembrados porque somos maioria. [...] Nós queremos superar o racismo e ver o povo negro conquistando mais espaços em todas as áreas, seja no parlamento, na medicina e nos meios de comunicação”, disse o presidente da Anpir, professor Celso Santos.

Na oportunidade os vereadores ressaltaram a importância do negro na construção do Brasil, falaram da dívida histórica e da falta de oportunidades, enalteceram o trabalho dos homenageados da noite e reafirmaram que, ainda há muito a fazer para melhorar a justiça e a igualdade racial.

Conheça os homenageados 2023

Aguinaldo é natural de Borrazópolis, interior paranaense, do dia 1º de outubro de 1968. É filho do saudoso casal, o baiano Lindolfo Souza dos Santos e da mineira, Maria Amélia de Jesus Santos.

Mudou-se para Paranavaí, em 1972, onde fincou raízes. É formado em Educação Física, pela Universidade Estadual de Maringá, bem como possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação, pela Universidade Federal do Paraná.

Ex-atleta, representou por 17 anos Paranavaí em várias corridas de rua. É treinador Nível III pela Confederação Brasileira de Atletismo; treinador da equipe de Atletismo de Paranavaí; professor colaborador do colegiado de Educação Física da Unespar. Já foi convocado por inúmeras vezes como treinador da Seleção Paranaense, e por 10 vezes na Seleção Brasileira de Atletismo.

É autor de 3 livros na área de Desenvolvimento Esportivo e Humano, assim como possui publicações em periódicos esportivos nacionais e internacionais.

Como treinador já conquistou 15 medalhas em competições fora do Brasil.

Osvandir nasceu no dia 06 de maio de 1956, na cidade de Paranavaí. É o quarto filho do casal Izabel de Brito Cunha e Jurandir Mariano da Cunha.

Viveu por muitos anos com sua família no município de Planaltina do Paraná, onde trabalhou na lavoura de café.

Depois se mudou para São Pedro do Paraná, dedicando-se à cultura do bicho da seda, cidade está que conheceu sua esposa, Aparecida, com quem casou em 1991, e no ano seguinte, nasceu a filha, Rafaela.

Retornaram a Paranavaí, na qual labutou em diversos lugares, até que em 1995 foi contratado para trabalhar na Secretaria da Educação do Estado do Paraná, exercendo a função de agente educacional no Colégio Estadual Curitiba.

Após aprovação em concurso público, assumiu de vez o cargo de agente educacional só que desta vez no Colégio Estadual Professor Bento Munhoz da Rocha Neto, conhecido como Unidade Polo, somando 28 anos de profissão.

Em 2018 formou-se no curso de Gestão de Recursos Humanos, pela Universidade Paranaense, Unipar Campus Paranavaí.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí