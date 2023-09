Legislativo presta homenagem ao neurocirurgião André Malheiros

O renomado neurocirurgião André Ricardo Steindorff Malheiros recebeu na noite desta última segunda-feira (11/9), na Câmara de Paranavaí, moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados na área da saúde no município.

“Essa é uma moção que faço com muito orgulho, primeiramente pelo excelente profissional que é, e segundo, pelo real amor a vidas que vi. Um médico exemplar que se dedica tanto ao que faz e que, com toda certeza, nasceu para exercer essa profissão tão desafiadora, mas ao mesmo tempo, tão linda! Como não honrar alguém que trouxe tantos resultados para Paranavaí e região em tão pouco tempo?”, referiu a autora da homenagem, a vereadora Maria Clara Gomes, destacando a dedicação e competência de Malheiros, que atingiu um fato inédito no serviço de neurocirurgia da Santa Casa de Paranavaí, realizando mais de mil cirurgias, em menos de cinco anos.

Representando o prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ), o vice-prefeito, Pedro Baraldi usou a tribuna para destacar o importante papel que o médico exerceu em Paranavaí, em especial na vida de seu irmão mais velho, que faleceu recentemente.

“No ano passado, meu irmão, completou 65 anos, e se deparou com um tumor cerebral. Após o laudo, minha sobrinha fez contato com o doutor, que de imediato a atendeu, fez as indicações e depois realizou a cirurgia, bem como tudo o que foi possível. Mas, infelizmente, o problema era muito sério e eu o perdi. Eu senti em todos os momentos em que meus familiares falavam do Dr. André, a presteza, a dedicação, o cuidado, o zelo, o atendimento e a humanidade, de uma maneira muito espontânea. [...] Em nome da nossa equipe, do prefeito KIQ, venho hoje com muito orgulho prestigiar este momento e dizer: que Deus continue te protegendo e iluminando”, disse Baraldi.

O vereador e médico Leônidas Fávero Neto fez deferência ao homenageado. “Desde que chegou a Santa Casa, de imediato, tivemos afinidade. Em pouco tempo, você marcou tanto a Santa Casa quanto a nossa cidade, e juntamente com a sua esposa, a dra. Jacqueline [...] conseguiram o respeito de todos. [...] Esta é uma homenagem da Câmara de Paranavaí, a maior representante dos interesses da nossa população, que reconhece o trabalho de vocês. Parabéns”, falou.

Aos 44 anos de idade e 20 de profissão, André Malheiros é figura proeminente no campo da neurocirurgia.

“Quando saímos de Curitiba em 2018 era um recomeço pessoal e familiar. Minha esposa deu este voto de confiança e viemos para Paranavaí. Sou muito feliz, porque foi aqui que fomos acolhidos e tivemos a oportunidade de ter uma nova família, que inclusive, tive a oportunidade de trazer a minha mãe para mostrar e sentir o que sentimos. [...] O que nós fizemos não foi nada em troca, foi nossa atividade fim. [...] Mas sou eu que tenho que agradecer as autoridades, aos amigos e familiares, em especial minha esposa e meus filhos. Meu carinho e gratidão a todos. Muito obrigado”, finalizou o homenageado.

Além de familiares, amigos e profissionais da área médica, também estavam presentes o subcomandante do 8º Batalhão de Policia Militar, Ricardo Braz; o diretor geral da Santa Casa, Héracles Alencar Arraes e o ex-prefeito José Augusto Felippe acompanhado da sua esposa, a ex-vereadora Sony Zerbato Felippe.

Perfil do Homenageado

Com dedicada formação e atuação, graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Fez residência médica na área de Cirurgia Geral e do Trauma no Hospital Heliópolis, na capital paulista e na área de Neurocirurgia, no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. Também possui pós-graduação em Perícia Médica pela Faculdade Unimed, e, recentemente, concluiu especialização em Cirurgia Endoscópica da Coluna pela USP de Ribeirão Preto.

Trabalhou por 10 anos no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, centro de referência da pediatria paranaense e maior hospital pediátrico do Brasil, sendo Chefe de Equipe de Neurocirurgia Pediátrica nos últimos dois anos.

É capitão da Policia Militar do Estado do Paraná, integrando o quadro de oficiais desde 2010. Em 2018 foi transferido para o 3º Comando Regional da PMPR, em Maringá.

De julho de 2018 à julho de 2023 foi o neurocirurgião responsável pela urgência e emergência de Paranavaí e região de abrangência da 14ª Regional de Saúde, que conta com aproximadamente 280 mil habitantes, alcançando um número recorde no serviço de neurocirurgia da Santa Casa. Sucesso que não se baseia apenas na quantidade de procedimentos, mas também na qualidade dos resultados e bem-estar dos pacientes.

É neurocirurgião em serviços de referência em Maringá, sendo integrante da principal equipe de neurologia e neurocirurgia do norte e noroeste do Estado, o CINN, Centro Integrado de Neurologia e Neurocirurgia de Maringá.

Casado com a médica pediatra Jacqueline Dompsin de Moraes Malheiros, tem os filhos: Bernardo e Leonardo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí