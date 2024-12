Legislativo presta homenagem à Educação

Destaque no cenário educacional paranaense pelos excelentes resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, divulgados neste ano, a Rede Municipal de Ensino de Paranavaí recebeu na quinta-feira (12), homenagem da Câmara em reconhecimento a média alcançada de 8,1, uma das notas mais altas do Paraná.

“Esta moção destaca o comprometimento de todos os profissionais da educação, desde as cozinheiras, agentes de apoio, diretores, professores, equipes pedagógicas, porque todos contribuíram para que Paranavaí alcançasse esta média tão desejada. Um processo que começa nos CMEIS e continua nas escolas e que a cada ano tem galgado melhores resultados. Parabéns pela conquista”, disse professora Cida Gonçalves, autora da homenagem.

O êxito da Rede Municipal de Ensino se torna ainda mais evidente, já que três escolas figuram entre as cinco com maiores notas no Ideb do Estado. “É uma honra muito grande receber este título coletivo. Um grande desafio alcançado pelas mãos de 1.283 profissionais que se propuseram a buscar um objetivo em comum, com a contribuição das famílias, obtendo um resultado brilhante no Ideb”, afirmou o secretário da Educação, Luciano Gonçalves.

Jayme Canet lidera ranking no Ideb do Paraná

A Escola Municipal Jayme Canet, que em 2019, já havia se destacado com uma nota de 8,9, e agora, em 2023, superou essa marca, atingindo a nota de 9,4, mantendo a posição no ranking como a escola com o melhor índice do Ideb de todo o Paraná, também foi condecorada com menção honrosa do Legislativo Paranavaiense.

“Este marco representa não apenas uma vitória numérica, mas um verdadeiro exemplo de compromisso, dedicação e excelência que deve servir de inspiração para todo o estado. O resultado obtido pela Escola Jayme Canet não é fruto do acaso, mas sim do esforço coletivo e da gestão eficiente que envolve a totalidade da comunidade escolar”, disse a autora, vereadora Maria Clara.

À frente da escola há 11 anos, a diretora Wanessa Duarte falou sobre os desafios e a importância do trabalho em equipe.

“Pra mim é uma honra muito grande estar aqui, para falar sobre esta homenagem. Nós sabemos que é um trabalho muito árduo, que é realizado na Escola Jayme Canet, assim como nas outras escolas. Nosso trabalho é muito sério, pontuado, que não é feito só por uma pessoa. É realizado por todos os professores, pela equipe pedagógica, pelos cozinheiros, agentes de apoio, agentes de conservação, por nossa secretária. Eu não posso também deixar de citar os pais, porque um dos nossos lemas é família-escola. A escola se constrói também com a parceria dos pais e de nossos alunos que têm brilhado, mostrando excelentes resultados. Obrigada”, finalizou Wanessa.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí