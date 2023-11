Legislativo realiza audiência pública para discussão da LDO e LOA

A Câmara Municipal de Paranavaí promove no próximo dia 13 de novembro, às 18h30, na sede do Legislativo, audiência pública para a discussão dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024.

O objetivo é promover amplo debate com a comunidade sobre as matérias orçamentárias, antes que as mesmas sejam apreciadas em plenário.

De acordo com a proposta, que estima receita e fixa despesa do município para o ano que vem, a previsão orçamentária é de R$ 533.892.572,00, sendo R$ 456.907.572,00 em Orçamento Fiscal e R$ 76.985.000,00 em Orçamento da Seguridade Social. Já a despesa foi fixada em R$ 454.657.572,00.

A audiência pública será transmitida, ao vivo, pelos canais oficiais de comunicação da Câmara, o Facebook e o YouTube.

