Legislativo realiza audiência pública para discutir atualização dos valores dos imóveis em Paranavaí

A Câmara Municipal de Paranavaí promove nesta quinta-feira (19/3), às 18h30, audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar n.º 014/2025, que propõe a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) do município.

A medida é fundamental para adequar os valores venais dos imóveis à realidade do mercado imobiliário, garantindo mais equilíbrio e justiça na cobrança dos tributos municipais.

A audiência será realizada no plenário da Câmara e também transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais, no Facebook e YouTube, ampliando o acesso da população ao debate.

Durante o encontro, especialistas e representantes do Executivo irão apresentar detalhes técnicos da proposta e esclarecer dúvidas sobre os impactos da atualização, especialmente no cálculo do IPTU.

Para o presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Pereira de Lima, este é um momento decisivo para a participação popular. “A presença da comunidade é essencial para contribuir com sugestões, questionamentos e para o aprimoramento do projeto antes da votação final pelos vereadores”, disse.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí