A Prefeitura de Paranavaí está lançando uma ação super bacana de engajamento da população em campanhas de conscientização ou para marcar datas comemorativas da cidade. É que o letreiro “Eu amo Paranavaí”, instalado na Praça dos Pioneiros, será personalizado em algumas ocasiões durante o ano, abordando diferentes temáticas.



Letreiro "Eu amo Paranavaí" será personalizado em campanhas temáticas durante o ano





“A ideia é que em momentos específicos do ano nós vamos adesivar o letreiro com cores ou temas relevantes, para que as pessoas possam também se engajar em campanhas de conscientização e em datas comemorativas especiais para a nossa cidade. Cada vez que mudarmos a temática, as pessoas poderão fazer fotos e participar das campanhas com a gente. Será no mesmo letreiro, mas cada vez com uma ‘cara’ diferente. Para começar, o letreiro foi adesivado com inspiração nas obras de Romero Britto para homenagear as mulheres, já que março é o mês delas”, explica o secretário de Comunicação do município, Américo de Castro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí