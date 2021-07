Licitação para obras na Rua Guaporé acontece no próximo dia 29

O município de Paranavaí está próximo de iniciar uma obra que é esperada há anos pela população: a duplicação da Rua Guaporé. A licitação será realizada no dia 29 de julho (próxima quinta-feira) na modalidade tomada de preços e está marcada para iniciar às 14h30, portanto, as propostas de preços devem ser protocoladas na Prefeitura de Paranavaí até às 14h.

O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de serviços de Drenagem (galeria de águas pluviais), pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e ciclovia na Rua Guaporé (entre as avenidas Tancredo Neves e Domingos Sanches). O valor máximo da licitação é de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

A documentação completa do edital correspondente estará disponível no site oficial do Município: www.paranavai.pr.gov.br/portal da transparência/ licitação/processos licitatórios. Esclarecimentos serão fornecidos através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone (44)3421-2323.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí